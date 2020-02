Kirk Douglas to bez wątpienia postać należącą do panteonu światowego kina. Niestety czas mija nieubłaganie i tym razem przyszła kolei na tego znakomitego aktora, który dożył pięknego wieku. Kirk Douglas zmarł mając 103 lata. O śmierci legendy kina poinformował jego syn, również aktor – Michael Douglas.

Z ogromnym smutkiem ogłaszam, wraz z moimi braćmi, że opuścił nas dzisiaj Kirk Douglas w wieku 103 lat. Dla świata był legendą, aktorem ze złotego wieku kina, który żył dobrze w swoich złotych latach. Działaczem humanitarnym, którego przywiązanie do sprawiedliwości i tego w co wierzył, ustanowiło standard, do którego wszyscy dążymy. Jednak dla mnie i moich braci – Joela i Petera był po prostu tatą. Dla Catherine był cudownym teściem, dla swoich wnucząt i prawnucząt kochającym dziadkiem, a dla swojej żony cudownym mężem.

można przeczytać w oświadczeniu Michela Douglasa