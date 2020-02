Czyżby Sam Raimi ponownie miał stanąć za kamerą produkcji na podstawie komiksów Marvela? Wiele wskazuje na to, że tak. Uznany twórca prowadzi bowiem rozmowy ze studiem w sprawie jednego z kolejnych widowisk MCU.

Sam Raimi, czyli człowiek odpowiedzialny za stworzenie trylogii "Spider-Mana" i wprowadzenie kina superhero na nowy poziom, może niebawem powrócić do pracy nad adaptacją komiksów Marvela. Filmowiec prowadzi bowiem rozmowy z Marvel Studios w sprawie objęcia funkcji reżysera widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Na tym stołku panuje wakat, po tym, jak z projektem pożegnał się Scott Derrickson (co ciekawe będzie on pracował przy projekcie jako producent wykonawczy).

Odejście Derricksona miała miejsce 9 stycznia i od tamtego czasu Marvel Studios przyglądał się odpowiednim kandydatom. Wydaje się, że trafili idealnie, ponieważ Raimi nie tylko ma doświadczenie z kinem superbohaterskim, ale również horrorami, co może mu pomóc w pracy nad filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pewne jest jedno – Marvel Studios musi się spieszyć, gdyż ekipa zdjęciowa ma rozpocząć prace na planie w maju.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trafi do kin 7 maja 2021 roku.