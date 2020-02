Rachel McAdams, która w filmie Doktor Strange wcielała się w postać dr Christine Palmer – koleżanki i byłej partnerki głównego bohatera, nie powróci do swojej roli w kontynuacji zatytułowanej Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

fot. materiały prasowe

Nie wiadomo czym spodowowana jest ta decyzja. Czy wyszło to od samej aktorki czy może jej postać nie została po prostu uwzględniona w scenariuszu nadchodzącego widowiska.

Na szczęście jednak do swoich ról powrócą Benedict Cumberbatch jako tytułowy superbohater oraz Chiwetel Ejiofor jako Baron Mordo, Benedict Wong jako czarodziej Wong oraz Elizabeth Olsen jako Wanda Maximoff / Scarlet Witch. Olsen wystąpi także w serialu WandaVision, który wraz z serialem Loki, mają w jakiś sposób odnosić się do tejże produkcji.

Obecnie trwają rozmowy z Samem Raimim, któremu zaproponowano stanowisko reżysera, po odejściu Scotta Derricksona, który na początku stycznia zrezygnował z tej posady ze względu na różnice twórcze. Raimi wydaje się dobrym kandydatem , bowiem ma on duże doświadczenie, a spod jego skrzydeł wyszła m.in. trylogia Spider-Mana z Tobey'em Maguirem w roli głównej.

Kinowa premiera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness zaplanowana jest na 7 maja 2021 roku. Czekacie na tą kontynuację?