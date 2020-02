Illumination Entertainment zaprezentowało pełny zwiastun kolejnego filmu osadzonego w świecie uwielbianych na całym świecie Minionków. Zapowiedź wyszła również z polskim dubbingiem i została udostępniona przez rodzimego dystrybutora. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania zapowiedzi animowanej komedii dla całej rodziny – Minionki: Wejście Gru.

W filmie Minionki: Wejście Gru poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję.

Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illumination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda.

Nowe przygody Minionków i Gru w kinach od 3 lipca 2020 roku.

"Minionki" to jedna z najbardziej kasowych franczyz w historii kina. Dotychczasowe cztery filmy z animowanego cyklu zarobiły na całym świecie ponad 3,7 mld dolarów. Kolejną część powinna odnieść również wielki sukces kasowy.