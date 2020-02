Dzisiaj padł pierwszy klaps na planie filmowej adaptacji Innych ludzi Doroty Masłowskiej. Będzie to dynamiczna i hipnotyzująca historia o miłości i jej braku…

"Inni ludzie" to dynamiczna i hipnotyzująca historia o miłości i jej braku. To romans w czasach rozpadu więzi międzyludzkich, dożywotnich kredytów we frankach, diet pudełkowych, taniego wina i ciągłego szumu mediów społecznościowych. Akcja rozgrywa się we współczesnej Warszawie, a towarzyszy jej oryginalny beat rapu. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Ona jest znudzoną i zdesperowaną żoną, żyjącą w luksusie. On ma 32 lata i wciąż mieszka z matką w bloku, snując wizje kariery hip-hopowca i łapiąc przypadkowe fuchy. Ich relacja pozornie jest bez znaczenia. Jednak to dzięki niej zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół.

Premiera filmu planowana jest na jesień 2020.

Inni ludzie/Warner Bros. Pictures

W głównych rolach wystąpią Sonia Bohosiewicz, Sebastian Fabijański, Jacek Beler, Magdalena Koleśnik, Marek Kalita i Beata Kawka. Za starami stanie Aleksandra Terpińska, dla której będzie to pełnometrażowy debiut. Krótki metraż reżyserki Najpiękniejsze fajerwerki ever otrzymał Rail d’Or i Canal+ Award na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018r. Autorem zdjęć do filmu jest Bartosz Bieniek. Za ścieżkę dźwiękową z rapowym flow odpowiada Auer (producent Pezeta). Za produkcję odpowiadają Warner Bros. Pictures i Madants.