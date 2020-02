Zadebiutował pełny zwiastun filmu The Jesus Rolls, będącym spin-offem kultowego Big Lebowski. Zapowiada się ciekawie.

Do swojej roli znanej z oryginalnego filmu powraca John Turturro. Ponownie wcieli się on w Jesusa Quintana. Torturro odpowiada także za reżyserię i scenariusz The Jesus Rolls. Do swojego nowego filmu zaangażował m.in. Bobby’ego Cannavale’a i Audrey Tautou. W trójkę tworzą oni trio łobuziaków, których naładowane napięciem seksualnym relacje niespodziewanie przekształcą się w zaskakującą historię miłosną. Jednak wpadną oni także w nie lada kłopoty. Trafią bowiem na fryzjera ze słabością do broni palnej i od teraz muszą ciągle uciekać. Podróż ta jeszcze bardziej wzmocni więzi jakie ich łączą.

W obsadzie aktorskiej pojawią się także Jon Hamm, Susan Sarandon i Pete Davidson, znajdują się tam również imponujące nazwiska, jednak w większości będą to tylko niewielkie epizody są to m.in. Christopher Walken, Jon Hamm, Pete Davidson i Susan Sarandon. Robert Salerno, John Penotti, Fernando Sulichin, Sidney Kimmel i Paul-Dominique Win Vacharasinthu to producenci.