Jak już wiadomo platforma Disney + postanowiła nakręcić kontynuację hitu sprzed lat pt. Hocus Pocus . W sequelu powróci główna obsada sprzed lat. Swoją chęć do powrotu wyraziła także Thora Birch , aktorka odgrywająca rolę dziewczynki o imieniu Dani.

Podczas wywiadu dla strony hollywoodlife aktorka ujawniła chęć powrotu do jednej ze swoich pierwszych ról, jeśli tylko zostanie o to poproszona.