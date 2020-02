Kultowa seria grozy powraca. Doczekamy się kolejnego filmu z cyklu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Wyprodukuje go Fede Alvarez (Nie oddychaj), a za reżyserie odpowie duet złożony z braci – Ryan’a i Andy’ego Tohill.

fot. materiały prasowe

Bracia Tohill do tej pory nie mają zbyt wielkiego doświadczenia jeśli chodzi o reżyserię. Zadebiutowali oni filmem The Dig, który swoją premierę miał na Festiwalu Filmowym w Toronto w 2018 roku, a więc nadchodzący projekt, może być dość znaczący w ich karierze.

Wizja braci Tohill jest dokładnie tym, czego chcą fani. Jest brutalna, ekscytująca i tak zdeprawowana, że pozostanie z Tobą na zawsze. ppowiedział Alvarez w swoim oświadczeniu

Pierwszym filmem z serii jest Teksańska masakra piłą mechaniczną z 1974 roku w reżyserii Tobe'a Hoopera. Do tej pory franczyza obejmuje łącznie osiem filmów. Ostatnim, który premierę miał w 2017 roku jest Leatherface – prequel filmu z 2003 roku będącego remakem klasycznej pozycji.

Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne nadchodzącej produkcji. Wiadomo, że w powstanie filmu angażuje się wytwórnia Legendary, a prawa do cyklu trafiły do Kima Henkela – producenta i scenarzysty oryginalnego filmu. Możliwym jest więc stworzenie bezpośredniej kontynuacji produkcji z 1974 roku. Myślicie, że byłoby to dobrym pomysłem?