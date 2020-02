Do rozdania tegorocznych Oscarów zostało już tylko kilkadziesiąt godzin. Co prawda można wymienić kilka kategorii, gdzie zarysowany jest wyraźny faworyt (jak chociażby te związane z aktorami i aktorkami), to nadal pozostaje wiele znaków zapytania. Najważniejszy z nich oczywiście postawiono przy kategorii "Najlepszy film". Tutaj walka pomiędzy wojennym widowiskiem 1917 , a genialnym gatunkowym miszmaszem prosto z Korei Południowej – Parasite jest zażarta. A nie można przecież zapominać o innych tytułach w stawce – silne wydają się również dzieła Martina Scorsese, Todda Phillipsa czy Quentina Tarantino. Pewne jest, że w tym roku czeka nas naprawdę interesujące rozdanie. A dla nas Polaków o tyle ważne, że w stawce filmów nominowanych do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" znalazło się Boże Ciało.

Dzisiaj postanowiliśmy przypomnieć Wam nasze opinie na temat filmów nominowanych do najważniejszej nagrody. Poniżej znajdziecie fragmenty recenzji z ocenami poszczególnych tytułów. W komentarzach prosimy Was o pozostawienie swojego typu z tytułem filmu, który powinien zgarnąć Oscara dla tego najlepszego.

Parasite to utwór, który się nie zatrzymuje, ale nie leci na oślep, a zwraca uwagę na naszą ślepotę w świecie turbo kapitalizmu, gdzie bogaci są coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. To zabawa z ogromnym i ciężkim, jak kamień przewijający się przez fabułę (symbol niedorzecznej epoki), morałem – z dołu wyszedłeś, na dół powrócisz. O kryzysie językiem wyjątkowym i niepowtarzalnym w kinie. PEŁNA RECENZJA