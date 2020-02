Zadebiutował zwiastun film "Resistance", opowiadającego o mężczyźnie, który postanawia dołączyć od francuskiego ruchu oporu, by walczyć z okupantem podczas II wojny światowej. Zapowiada się ciekawe kino.

Film opowiada prawdziwą historię bohaterskiej grupy młodych francuskich dziewczyn i chłopców, którzy tworzą podziemną sieć podczas II wojny światowej. Przyglądamy się francuskiemu młodzieńcowi imieniem Marcel Mangel (Jesse Eisenberg), który pracuje jako aktor. Pewnego dnia postanawia dołączyć do francuskiego ruchu oporu, by pomóc ocalić tysiące osieroconych dzieci przed rękami nazistów. Ta decyzja sprawia, że trafia do świata pantomimy, która później sprawi, że zostanie legendarnym francuskim mimem.

Premiera filmu zapowiedziana jest na 27 marca i będzie dystrybuowany w niewielki ilości kin, trafi również w tym samym czasie również na platformy VOD.

W pozostałych rolach wystąpią m.in. Edgar Ramírez, Clémence Poésy, Bella Ramsey, Matthias Schweighöfer, Géza Röhrig, Karl Markovics, Félix Moati, Alicia von Rittberg i Vica Kerekes. Za reżyserię iscenariusz odpowiada wenezuelski twórca Jonathan Jakubowicz, znany z filmu Kamienne pieści.