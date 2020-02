Kilku poważnych aktorów połączyło swoje siły z Extinction Rebellion i organizacją Amazon Watch i zagrało w dwuminutowym filmie w celach społecznego uświadamiania ludzi o potrzebie działania i refleksji na temat kondycji naszej planety.

Film "Guardians of Life" przedstawia grupę chirurgów, których pacjentem w stanie krytycznym jest… ziemia. Wśród zaangażowanych w projekt na ekranie zobaczymy pana, któremu brakuje już jednej nagrody, by mieć komplet tych najważniejszych i najbardziej prestiżowych Joaquina Phoenixa, ale też pojawiają się Matthew Modine, Rosario Dawson, Adria Arjona, Oona Chaplin, Q’orianka Kilcher i Albert Hammond jr. z zespołu The Strokes. Autorem filmu jest dokumentalista znany między innymi nam z "Saving Animals" i "Overhul", czyli Shaun Monson.

Organizacje zaangażowane w projekt cały czas czynnie przeciwstawiają się obojętności polityków, organizacji na zmiany klimatyczne i coraz gorszej kondycji naszej planety. Prócz wielu innych działań, planują oni stworzyć cykl 12 filmów, ten jest pierwszym, otwierającym ten projekt.

Wiemy nie od dzisiaj, że Joaquin Phoenix jest mocno zaangażowany w walkę o edukację ludzi o sytuacji klimatycznej oraz propaguje weganizm, pokazując jakie ma znaczenie dla nas indywidualnie i na większą skalę. W wywiadzie dla Variety tak opowiedział o swoim udziale w projekcie:

Wziąłem udział w tym projekcie, aby wśród ludzi wzrosła świadomość wobec produkcji mięsa i wpływu przemysłu na zmiany klimatyczne. Faktem jest, że wycinamy i palimy lasy deszczowe, a konsekwencje tych działań są odczuwalne na całym świecie Ludzie nie zdają sobie sprawy, że mamy jeszcze czas, ale tylko wtedy, jeśli zmiany wobec swojej konsumpcji wprowadzimy już dziś. Nie możemy czekać, aby rządy rozwiązywały problemy za nas.

Poniżej jest pierwszy film z cyklu nawołujący do zakończenia ignorancji sytuacji naszego, wspólnego domu.