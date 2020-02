Oficjalnie żaden laureat nie otrzymuje gratyfikacji finansowej za zdobycie tej statuetki. Jednak nie do końca jest to prawda…

Sprzedaż

Akademia nie wręcza żadnych pieniędzy zwycięzcy Oscara, jednak jak dana osoba chce na tym zarobić, jest na to sposób. Otóż według dostępnych informacji, koszt statuetki to 400 dolarów. Jednak jest pewnie problem, ponieważ nie można tak prosto pozbyć się tej nagrody. Według zasad ustalonych w 2015 roku, pierwszeństwo w zakupie statuetki ma Amerykańska Akademia Filmowa i może ją kupić już za 1 dolara. Dopiero jak oni zrezygnują z tej opcji (co raczej jest nierealne) możemy sprzedać Oscara.

Paczki z prezentami

Już za samą nominację otrzymujemy specjalną paczkę w której znajdują się przeróżne prezenty, od wycieczki, przez zaproszenie do spa po drogie słodkości. W tym roku wartość wszystkich tych podarunków wyniosła ponad 215 tys. dolarów.

Dodatkowe pieniądze

Oczywiście wygranie Oscara wiąże się automatycznie z podwyżką gaży, jednak ciężko jest określi jakie to są sumy. Szacuje się, że już za samą nominację agenci życzą sobie 20% podwyżek dla swoich podopiecznych, natomiast już sami laureaci otrzymują około 60% większe apanaże. Zależy to oczywiście od tego jaki aktor zdobywa Oscara, dajmy na to gdy statuetkę w tym roku zgarnie Leonardo DiCaprio, nie zmieni to zbytnio jego i tak wielkich poborów. Natomiast gdy wygra Cynthia Erivo może liczyć na sporą podwyżkę.

Z ciekawostek dodajmy, że Halle Berry otrzymała wielki wzrost wynagrodzenia po wygraniu Oscara za film Czekając na wyrok, z gaży w granicach 118 tys. dolarów zmieniła się ona na 6,5 miliona dolarów. Podobnie miał Tom Hanks w 1994 roku, po sukcesie filmu Filadelfia, z 700 tys dolarów, zanotował wzrost do 10 milionów za film. Jednak nie jest to reguła, otóż Kate Winslet za Oscara (Lektor) zanotowała wzrost z około 2 milionów na 2,5 miliona. Jennifer Lawrence przyznała, że jej wynagrodzenie po statuetce wzrosło dwukrotnie, natomiast Hilary Swank z 3 tys. dolarów mogła liczyć od tamtej pory na 1 milion za film.

Boom na filmy Oscarowe

Od dawna wiadomo, że w momencie gdy dana produkcja otrzyma nominację do Oscara, automatycznie zwiększa to frekwencje w kinach, dodatkowo możemy także liczyć na specjalne projekcje filmu. Wszystko to sprawia, że film zarabia więcej, co oczywiście przekłada się na zadowolenie producentów, oraz popularność aktorów.

Także wygranie Oscara mimo że nie przynosi bezpośrednio żadnych pieniędzy, ostatecznie daje wielką renomę, a co za tym idzie wielkie pieniądze.

Przypomnijmy, że rozdanie Oscarów już za kilka godzin!