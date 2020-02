Dzisiaj poznaliśmy laureatów najważniejszych i najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Po raz 92. wręczono Oscary dla najlepszych twórców i aktorów poprzedniego roku. Nagroda w najważniejszej kategorii powędrowała niespodziewanie do filmu Parasite. Koreańska produkcja to największy zwycięzca rozdania. Niestety polski kandydat Boże Ciało nie zdołał wygrać w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy", ale to nic nie zmienia – sama nominacja jest już ogromnym sukcesem rodzimej kinematografii.