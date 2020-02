Doctor Strange in the Multiverse of Madness to długo oczekiwana kontynuacja filmu Doktor Strange z 2016 roku. Choć scenariusz do widowiska został już napisany przez Jade Bartlett, to Marvel zatrudnił Michaela Waldrona, aby wniósł do niego swoje poprawki.

fot. materiały prasowe

Waldron to człowiek blisko związany z Marvelem. Obecnie pracuje także nad serialem Loki, powstającym dla platformy Disney +. Zatrudnienie go do kolejnego superbohaterskiego widowiska prawdopodobnie nie jest przypadkowe, bowiem serial o nordyckim bogu psot ma w jakiś sposób być powiązany z sequelem Doktora Strange’a.

Jak widać za kulisami filmu wiele się dzieje. Niedawno nastąpiła także zmiana reżysera. Ze względu na różnice twórcze odszedł Scott Derrickson, a na jego stanowisko być może wskoczy Sam Raimi, który jest na etapie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za producencką obsadę.

Jak na razie wiadomo, że w obsadzie powróci Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong oraz Elizabeth Olsen. Nie zobaczymy natomiast Rachel McAdams, która wcielała się w postać dr Christine Palmer.

Premiera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness zaplanowana jest na 7 maja 2021 roku. Myślicie, że jest ona realna patrząc na to jak wielkie zmiany zachodzą za kulisami?