Najlepszy Film Zagraniczny, Najlepszy Scenariusz Oryginalny, Najlepsza Reżyseria, a przede wszystkim – Najlepszy Film! Parasite Bong Joon-ho to precedens w historii Oscarów i największy zwycięzca tegorocznego rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej! Koreański fenomen zgarnął aż 4 statuetki i stał się pierwszym w historii filmem nieanglojęzycznym nagrodzonym w najważniejszej kategorii (Najlepszy Film). Cztery Oscary powędrowały bezpośrednio do rąk Bong Joon-ho (reżyser, scenarzysta i producent zwycięskiego filmu). Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1954 roku, kiedy 4 statuetki podczas jednego rozdania otrzymał sam Walt Disney jako producent.

Myślałem, że po zdobyciu nagrody za Najlepszy Film Międzynarodowy będę już mógł się zrelaksować. Dziękuję. Gdy byłem początkującym filmowcem na studiach, bardzo zapadło mi w pamięć jedno zdanie: „Najbardziej osobiste równa się najbardziej kreatywne". To cytat z wielkiego Martina Scorsese. Ucząc się o kinie, studiowałem właśnie jego twórczość. Sama nominacja to ogromny zaszczyt i naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że mógłbym wygrać.

Koreański reżyser podziękował ze sceny również swojemu przyjacielowi, Quentinowi Tarantino, który był nominowany w tej samej kategorii.

Gdy w USA nikt mnie jeszcze nie znał, on umieszczał moje filmy w swoich rankingach. Quentin, dziękuję, kocham Cię. Są tu również niesamowici twórcy, których podziwiam – Todd (Phillips) i Sam (Mendes). Jeśli Akademia by na to pozwoliła, wziąłbym piłę mechaniczną i pociął tę statuetkę na pięć części, aby się nią z Wami podzielić. Dziękuję. Będę pić do rana!