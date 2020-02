Zazie Beetz, odtwórczyni roli Sophie Dumond w filmie Joker, podczas rozdania tegorocznych Oscarów, udzieliła wywiadu, w którym odpowiedziała na pytanie dotyczące ewentualnej kontynuacji tego nagrodzonego widowiska.

fot. materiały prasowe

Zdaniem Beetz kontynuacja nie jest tym co powinno się wydarzyć.

Ach, nie wiem. Nie wiem, czy jest to potrzebne. Myślę, że największa moc jest w próbie nie dojenia czegoś na siłę. powiedziała Beetz

Lecz jeśli Joker 2 miałby powstać to:

Szczerze mówiąc, czuję, że Todd byłby osobą, którą mogłaby zrobić to ze smakiem i tylko wtedy, gdyby uznał to naprawdę za potrzebne. Ufam mu. Jest naprawdę kreatywny i mądry. dodała Beetz

Z kolei reżyser Todd Phillips i aktor odgrywający główną rolę – Joaquin Phoenix już jakiś czas temu podjęli rozmowę na ten temat. Phoenix jeszcze podczas kręcenia Jokera pytał się Phillipsa o powstanie kontynuacji. Miał na nią nawet pewien pomysł. Jednak reżyser uznał, iż powstanie sequela uzależnione jest od stworzenia naprawdę dobrych aspektów, które mogłyby skraść film, tak jak w jedynce były to trauma, brak miłości i całkowita utrata empatii.

Joker wyszedł idealnie, trafiając w konkretną lukę w kinematografii. Zostało stworzone coś specjalnego, co skrywa jeszcze w sobie jakąś tajemnicę związaną z Jokerem i to właśnie dodaje uroku temu filmowi. Kontynuacja mogłaby to wszystko zepsuć. Jednak jak często to bywa przy sequelach o decyzji zaważyć może kwestia materialna, bowiem przy nakładzie 62,5 mln dolarów, Joker zarobił ponad miliard.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Poniżej wideo z wywiadem.