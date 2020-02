Kultowy film z 1989 roku pt. Turner i Hutch powraca. Na jego serialową wersją pracuje platforma Disney+. Wiadomo już kto wcieli się w głównego bohatera. Na pewno nie będzie to Tom Hanks, który rolę Turnera odegrał w oryginale.

fot. materiały prasowe

Detektywa Scotta Turnera zagra Josh Peck, aktor którego kojarzyć możemy z serialu Drake i Josh, Dziadek z przypadku czy filmu Polowanie na drużbów. Autorem scenariusza i producentem został Matt Nix, odpowiedzialny m.in. za serial Tożsamość szpiega czy The Gifted: Naznaczeni.

Serial składać ma się z 12 odcinków. Jak na razie jest on na etapie kompletowania obsady. Nie wiadomo kiedy rozpocznie się produkcja, ani jaka będzie jego data premiery. Na te informacje musimy jeszcze trochę poczekać. Co do fabuły również nie jest ona do końca znana. Jak na razie podano tylko krótki opis, który brzmi: Ambitny Scott dziedziczy dużego i niesfornego psa z czego nie jest zadowolony, jednak wkrótce zdaje sobie sprawę, że zwierzę, którego nie chciał, może być partnerem jakiego potrzebuje.

Opis ten brzmi dość podobnie jak fabuła oryginalnego filmu, w którym detektyw Scott otrzymuje zadanie odnalezienia zabójcy swojego przyjaciela. Jedynym świadkiem morderstwa jest wielki, śliniący się pies, którym Turner musi się zaopiekować, bowiem może on zidentyfikować zabójcę. Początki ich współpracy nie są łatwe, jednak z czasem zaprzyjaźniają się.