Powstanie film o Evelu Knievelu – legendarnym kaskaderze i motocykliście. O projekcie tym słychać było już kilka lat temu, jednak wtedy prace nad filmem nie wypaliły. Teraz z nowym scenarzystą być może film ten dojdzie do skutku.

Jak donosi portal theilluminerdi trwają właśnie rozmowy z kandydatem do głównej roli. Z Paramount Pictures, studiem odpowiedzialnym za produkcję rozmawia lauret Oscara za film Zjawa – Leonardo DiCaprio.

Pierwotny scenariusz napisał William Monahan. Oparł on go na biograficznej książce Sheldona Saltmana zatytułowanej Evel Knievel On Tour, z powstaniem której wiąże się dość nieprzyjemna dla autora przygoda, bowiem Knievel nie będąc zadowolonym z tego jak został w niej przedstawiony zaatakował Saltmana kijem baseballowym łamiąc mu rękę i wplątując się w problemy prawne, finansowe i wizreunkowe. Teraz poprawki do powstałego już scenariusza naniesie nowa osoba na tym stanowisku – Terence Winter. Powstający projekt jak na razie nie otrzymał jeszcze swojego oficjalnego tytułu.

Evel Knievel specjalizował się w akrobacjach i skokach motocyklowych. Swoją sławę uzyskał w latach 70 XX wieku. Przeskakiwał nad autostradami, rzędami samochodów, zbiornikami pełnymi rekinów, jadowitych węży czy przez płonące obręcze. W trakcie swojej kariery doznał ponad 400 złamań kości. Do tej powstały o nim dwa filmy. Pierwszy to Ryzykant w reżyserii Johna Badhama z 2004 roku, a drugi to dokument od BBC pt. Richad Hammond Meets Evel Knievel.

Myślicie, że wybór Leonarda DiCaprio do tej roli jest słuszny?