Stallone w dystopijnym thrillerze ''Little America''

Po klęsce filmu Rambo: Ostatnia krew odtwóca głównej roli Sylvester Stallone nie spoczywa na laurach, a bierze się za kolejne kino akcji. Tym razem wystąpi w dystopijnym thrillerze zatytułowanym Little America.

fot. materiały prasowe kadr z filmu 'Rambo: Ostatnia krew'

Za jego produkcję odpowie Michael Bay, spod którego skrzydeł wyszła jedna z najpopularniejszych serii – Transformers. W zeszłym roku sukces odniósł też film 6 Underground z Ryanem Reynoldsem, który powstał dla platformy Netflix. Patrząc na jego doświadczenie być może nadchodząca produkcja będzie udana. Autorem scenariusza i reżyserem został Rowan Athale (Ziemia jałowa, Nieprawdopodobna).

Fabuła filmu osadzona ma być w dystopijnej przyszłości, w której to Ameryka zbankrutowała i przekształciła się w strefę wojenną. Stallone wcielić ma się w byłego żołnierza zatrudnionego do odnalezienia córki azjatyckiego miliardera. W tej misji towarzyszyć ma mu druga córka wspomnianego bogacza, która jest świetnie wyszkolona w walce. Akcja rozegra się w zamkniętej strefie o tytułowej nazwie, znajdującej się w Hong Kongu, do której uciekło wielu ocalałych Amerykanów.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się latem tego roku. Projekt ten przypominać ma kultowy już film pt. Ucieczka z Nowego Jorku z 1981 roku z Kurtem Russellem w roli głównej.