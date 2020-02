Rosjanie są znani z dużych wysokobudżetowych produkcji, tym razem przygotowali swój film na temat słynnej katastrofy w Czarnobylu. Międzynarodowy tytuł filmu brzmi Chernobyl. Abyss i trafi on do kin jeszcze w tym roku. W oczekiwaniu zapraszamy do obejrzenia pierwszej zapowiedzi.