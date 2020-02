Każdego roku w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego prezentowane są najnowsze dokumenty, filmy krótkometrażowe i animowane wybranego kraju. Tym razem specjalna sekcja Festiwalu poświęcona będzie Danii. Na krakowską publiczność czekają fascynujące pokazy filmowe oraz liczne wydarzenia towarzyszące i branżowe.

Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego:

Dania, to kolejny kraj basenu Morza Bałtyckiego, któremu przyjrzymy się bliżej. Tegoroczna selekcja dowodzi jednak, że duńscy twórcy, podobnie jak polscy filmowcy, chętniej wybierają się z kamerą poza granice swojego kraju. Różnorodność podejmowanych przez nich tematów zaskakuje i wciąga. W programie zobaczymy zarówno kilka portretów psychologicznych

współczesnego człowieka, jak również fascynujące opowieści o odległych kulturach.

W sekcji Fokus na Danię zobaczymy 7 pełnometrażowych dokumentów. Cykl otworzy “U barbera” (reż. Emil Langballe). Tytułowy Qasim to pełen pasji i talentu członek imigranckiej społeczności Vollsmose, który jednoczy młodych ludzi z sąsiedztwa, dając poczucie tożsamości, inspirację, nadzieję i…świetne fryzury. Ta niezwykle kolorowa i optymistyczna opowieść ukazuje też ciemne strony życia na obczyźnie, przepełnione uczuciem tęsknoty i wykluczenia.

“Dziecko miłości” w reżyserii Evy Mulvad to także opowieść o emigrantach. Bohaterami tego dokumentu jest para irańskich uchodźców, Leila i Sahand, którzy z czteroletnim synem opuszczają w pośpiechu swój kraj, unikając grożącej im kary śmierci. Dramatyczna i trzymająca w napięciu ucieczka, walka z bezdusznymi urzędami i próby rozpoczęcia życia na nowo naznaczone są piętnem zakazanej miłości.

W programie pojawi się także inny dokument tej samej reżyserki. “Współczesny mężczyzna” porusza typowe dla naszych czasów zagadnienie pogoni za sukcesem, której efektem bywa często samotność. Bohaterem filmu jest młody, ambitny skrzypek i popularny model Charlie Siem, który pozornie ma wszystko i na pierwszy rzut oka wiedzie idealne życie.

Niektórym udaje się jednak uwolnić spod presji społecznych, konwenansów i norm kulturowych. Tak dzieje się w przypadku bohaterek dokumentu “Front grubych” (reż. Louise Detlefsen, Louise Unmack Kjeldsen). To młode skandynawskie kobiety, które mają dość nienawiści do siebie, wstydu i z dumą mówią o sobie – grube. Stoją na czele rewolucji, która

rodzi się w świecie skupionym na diecie i nieustających dążeniach do bycia “idealnym”.

Reżyser, Jannik Splidsboel w filmie "Z głębi lądu" przenosi widzów do Kimberley w zachodniej Australii, będącego domem wielu aborygeńskich społeczności, zatrzymując się nad losami kilkorga bohaterów. Przedstawiciele rdzennej ludności walczą o zachowanie.