"Sala samobójców. Hejter" premierowy plakat do filmu

Dystrybutor udostępnił pierwszy plakat promujący film Sala samobójców. Hejter. Jego autorką jest Olka Osadzińska. Najnowsze dzieło nominowanego do Oscara Jana Komasy – w kinach od 6 marca.

Dodajmy, że Olka Osadzińska jest też autorką plakatu do pierwszej Sali samobójców – wielkiego przeboju Jana Komasy z 2011 roku, nagrodzonego Srebrnymi Lwami. Po dziewięciu latach nominowany do Oscara reżyser wraca do widzów z kontynuacją głośnego dzieła. W filmie zobaczymy m.in. Macieja Musiałowskiego w roli głównej, Agatę Kuleszę, Danutę Stenkę, Vanessę Aleksander, Macieja Stuhra, Jacka Komana, Adama Gradowskiego i Julię Wieniawę.

Sala samobójców. Hejter

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy – Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej.