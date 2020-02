Warszawskie kino Muranów zaprasza na dodatkowe pokazy wyjątkowej, czarno-białej wersji filmu, w którym nic nie jest czarno-białe!

Koreański reżyser, Bong Joon-ho, jest wielbicielem klasycznego kina i zawsze marzył o realizacji filmu w czerni i bieli. Światowy sukces Parasite pozwolił mu na to! „Parasite – wersja czarno biała” to nie tylko szansa na odkrycie na nowo arcydzieła światowego kina, ale zupełnie nowe doświadczenie.

Parasite to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. Nowy film twórcy przebojów Okja i Snowpiercer: Arka przyszłości to wielki hit światowego kina i prawdziwy filmowy rollercoaster.

Absolutny wizjoner! Nikt inny nie kręci tak dobrych filmów rozrywkowych jak on – mówi o reżyserze Parasite Quentin Tarantino, jeden z jego największych fanów. Potwierdził te słowa tegoroczny Festiwal w Cannes, gdzie w walce o Złotą Palmę Parasite Bong Joon-ho pokonał Pewnego razu… w Hollywood, oczarowując jury, światową krytykę i publiczności. Przedwczoraj natomiast najbardziej prestiżowe nagrody zauważyły oryginalność twórczą i podeszły z niecodzienną dla siebie odwagą w werdyktach do filmu wielogatunkowego i nagrodziły Parasite w najważniejszych kategoriach.

Parasite to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

Lista pokazów Parasite w wersji czarno-białej:

Gliwice | Kino Amok | 11-19 lutego |

Kalisz| Centrum Kultury i Sztuki | 15,17,19 lutego |

Katowice| Kino Światowid | 11 lutego |

Katowice| Kino Kosmos | 15 lutego |

Kraków | Kino Paradox | 13 lutego |

Kraków| Kino Agrafka | 13 lutego |

Łowicz | Kino Fenix | 10 lutego |

Olsztyn | Awangarda | 10 lutego |

Warszawa | Cinema City Mokotów | 10-13 lutego |

Warszawa | Kino Iluzjon | 10 lutego |

Warszawa | Kino Muranów | 11 i 12 lutego |

Warszawa | Kinokawiarnia Stacja Falenica | 11 lutego |

Warszawa | Kinoteka | 11 i 13 lutego |

Warszawa | Kino Elektronik | 13 lutego |

Warszawa | Bemowskie Centrum Kultury | 14 i 15 lutego |

Wrocław | Kino Nowe Horyzonty | 10 i 15 lutego |

Parasite w wersji czarno-białej w wybranych kinach od 10 lutego.