Współscenarzysta filmu Doktor Strange C. Robert Cargill wyjawił, że on i reżyser Scott Derrickson nigdy nie rozpoczęli pracy nad skryptem do kontynuacji komiksowego widowiska.

Reżyser pierwszego filmu o przygodach Stephena Strange’a Scott Derrickson pierwotnie miał pracować również nad kontynuacją. Niestety z powodu różnic artystycznych pomiędzy nim, a ludźmi z Marvel Studios musiał zrezygnować z pełnionej funkcji. W mediach pojawiły się informacje, jakoby jego następcą miał zostać twórca trylogii o Spider-Manie – Sam Raimi. Filmowiec miałby również zająć się scenariuszem do spółki z Michaelem Waldronem, scenarzystą serialu Loki.

Jak się okazuje panowie rozpoczęliby pisanie scenariusza od zera. C. Robert Cargill, który pracował z Derricksonem przy produkcjach Doktor Strange oraz Sinister za pośrednictwem Twittera poinformował, że nie mieli oni okazji napisać nawet szkicu scenariusza do widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oczywiście twórca jest podekscytowany perspektywą zobaczenia kolejnego filmu z marvelowskim czarodziejem.

Szczegóły na temat filmu nie są na razie znane. Podobno włodarze Marvel Studios chcą, aby produkcja miała powiązanie z kinem grozy. Co ciekawe miniserial WandaVision ma być wprowadzenie do wydarzeń, które rozegrają się w superprodukcji Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Premiera filmu 7 maja 2021 roku.