Patryk Vega łamie w swoich filmach tematy tabu. Porusza problemy polskiej służby zdrowia, koncernów farmaceutycznych, policjantów, afer stadionowych oraz zorganizowanych grup przestępczych. Każdorazowo obiecuje, że widowisko będzie bazowało na faktach, do tego jego treść zostanie pokazana w możliwie najbardziej bezkompromisowy sposób. Płonne obietnice często nie znajdują swojego pokrycia w gotowym dziele filmowym. Dowodem tego niech będzie Botoks, który bezlitośnie wstrząsnął opinią publiczną.

Jednak to nie film o polskiej służbie zdrowia znalazł się na czarnej liście Patryka Vegi. Miejsce głośnego widowiska zajęła niezbyt wysublimowana satyra polityczna oraz widowisko ze wcześniejszych lat działalności reżysera.

kadr z filmu Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć

Słynny reżyser udzielał niedawno wywiadu dla serwisu plejada.pl. Tekst ukazał się pod tytułem: "Patryk Vega: Pan Bóg zdjął mi zasłonę sprzed oczu i zrozumiałem, jakie kino mam robić". Vega opowiedział w nim, że żałuje powstania filmu Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć. Twórca wytłumaczył, iż nigdy nie posiadał wiedzy związanej z II Wojną Światową. Nie czuł tematu, dlatego zrealizował film niespójny pod względem obranej konwencji, pełen odmiennych gatunków.

Do tego Vega skrytykował swoją ostatnią produkcję kinową i telewizyjną, w której próbował dodać pikanterii sztubackiej satyrze politycznej. Polityka nie zebrała zbyt wielu pozytywnych opinii widzów i krytyków. Nie sprawiła również, aby któryś z posłów albo senatorów podkulił ogon i wycofał się z areny politycznej. Widowisko nie zmieniło nawet wyników wyborów parlamentarnych. A przecież takie rezultaty zapowiadał reżyser, promując swój ostatni film.