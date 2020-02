Czarna Maska był głównym złoczyńcą w filmie Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn). Właśnie poznaliśmy pierwszy projekt maski gangstera. Szkoda, że nie zobaczyliśmy go w najnowszym widowisku DC.

Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) przedstawia historię grupy pięknych i wojowniczych kobiet z Gotham City. W skład nieformalnej drużyny wchodzą: Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renee Montoya oraz Cassandra Cain. Kobiety wspólnie jednoczą siły przeciwko zmasowanym hordom przestępców, na których czele stoi Czarna Maska.

Niestety, to właśnie postać złoczyńcy z Gotham City należała do najsłabszych elementów filmu. Nie dość, że motywacje gangstera zostały potraktowane po macoszemu, to jeszcze Ewan McGregor zupełnie nie pasował do roli narcystycznego psychopaty z niejasną orientacją seksualną. W efekcie Czarna Maska przypominał karykaturę opryszka z kart komiksów. Do tego bohater założył swoje ikoniczne nakrycie twarzy tylko raz. Na samym końcu widowiska.

Artysta Kyle Brown przedstawił początkowy koncept wizerunku Czarnej Maski:

pierwszy koncept graficzny Czarnej Maski

Atrybut głównego złoczyńcy z Ptaków Nocy nie różni się mocno od Czarnej Maski widzianego w gotowym dziele kinowym. Kyle Brown nadał zakryciu twarzy gangstera bardziej metalicznego pobłysku. Przypomnę, że w filmie jego maska jest utrzymana w znacznie mroczniejszych tonacjach barwnych. Szkoda tylko, że antagonista nie ubierał częściej ikonicznego atrybutu, któremu właśnie zawdzięcza swój pseudonim.

Ptaki Nocy nie cieszą się dużą popularnością. Szkoda.

Wynik box office ubiegłego weekendu mówi jasno: Ptaki Nocy są wtopą finansową studia Warner Bros. oraz DC Entertainment. Szkoda. Osobiście bawiłem się przednio na widowisku. Może dlatego, że jestem wielkim fanem pierwszych filmów Guya Ritchiego oraz każdej części Johna Wicka. Fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn nawiązuje właśnie do wspomnianych dzieł kina gangsterskiego i sensacyjnego.

Z drugiej strony uważam Ptaki Nocy za jeden z najbardziej udanych filmów, które opowiadają o grupach przestępczych z perspektywy kobiecych postaci. Dodajcie do tego świetne pojedynki na broń wszelaką w zróżnicowanym otoczeniu, a otrzymacie naprawdę interesującą pozycję, interpretującą treść komiksów w niespotykany dotąd sposób.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) – obsada.

Główną rolę w Ptakach Nocy gra Harley Quinn, która właśnie zerwała z Jokerem. W postać antybohaterki wciela się oczywiście Margot Robbie. Obok niej występują:

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) trafił na ekrany polskich kin 7 lutego 2020 roku.