Zadebiutował pierwszy zwiastun nowej produkcji Agnieszki Holland zatytułowanej Szarlatan. Premiera filmu już niedługo podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Szarlatan to dramat biograficzny o wyjątkowym człowieku, obdarzonym zdolnościami leczniczymi, rozgrywający się na tle wydarzeń XX wieku. Historia inspirowana jest życiem uzdrowiciela Jana Mikoláška, który wprawiał w zdumienie pokolenia dzięki niesamowitym umiejętnościom diagnozowania i leczenia chorób za pomocą ziół, narażając się na obstrukcję ze strony komunistycznego establishmentu. Opowieść Mikoláška to nie tylko jedno z ludzkich żyć pełne zwrotów akcji, ale także ogólna refleksja nad ceną, jaką płaci się za przywilej geniuszu.

Jest to koprodukcja czesko-irlandzko-polsko-słowacka. Za produkcję po polskiej stronie odpowiada Klaudia Śmieja-Rostworowska oraz Bogna Szewczyk z firmy Madants. Film powstał we współpracy ze Studiem Metrage oraz Moderator Inwestycje. Muzykę do filmu skomponował Antoni Komasa-Łazarkiewicz z udziałem Mary Komasy-Łazarkiewicz. W projekcie udział wzięli Kasia Adamik, Rafał Paradowski oraz Tomasz Naumiuk.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Berlinale potrwa od 20 lutego do 1 marca.