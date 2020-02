Święty to nowy serial fabularny, jaki na wiosnę szykuje dla nas stacja TV4. Za jego produkcję odpowiada studio ATM Grupa, które podało właśnie datę premiery serialu.

Na antenie Czwórki zadebiutuje on już 2 marca. Zdjęcia do Świętego powstały we Wrocławiu. Pierwszy sezon składa się z 52 odcinków, a jego emisja odbędzie się od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.00.

Za reżyserię odpowiada Katarzyna Buda, a autorem scenariusza jest Błażej Przygodzki. W obsadzie aktorskiej znajdują się Mariusz Węgłowski (Mikołaj Białach), znany z serialu Policjantki i Policjanci, Michał Milowicz (Kordas), Jolanta Niedźwiecka, Sasza Reznikow, Elżbieta Trzaskoś, Pamela Płachtij, Mariusz Dzyruk i Klaudia Sokołowska.

Święty to komedia obyczajowa, której głównym bohaterem jest ulubiona postać widzów hitu Policjantki i Policjanci – Mikołaj Białach. Tym razem podejmuje się on zupełnie nowej misji, odchodzi ze służby i zostaje sołtysem podwrocławskiego Uroczyska, w którym otwiera bar pod nazwą Święty Mikołaj. Pomagając, pogrążonym w marazmie i zastraszonym, mieszkańcom, Białach staje się prawdziwym szeryfem Uroczyska, a jego głównym antagonistą jest wpływowy biznesmen Kordas. Zobaczymy typowe i nietypowe sceny z życia małej społeczności, lokalne intrygi i kryminalne zagadki oraz osobiste perypetie bohaterów połączone z dużą dawką humoru i zwrotów akcji.