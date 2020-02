Wczoraj z okazji National Make a Friend Day studio STXfilms wydało ostatni przed premierą zwiastun filmu Brahms: The Boy 2, będący kontynuacją horroru z 2016 roku The Boy.

fot. materiały prasowe

Za reżyserię tego strasznego widowiska odpowiada William Brent Bell, a autorem scenariusza jest Stacey Menear. Oboje są także twórcami pierwszej części. W obsadzie aktorskiej znajdują się Katie Holmes, którą kojarzyć możecie z filmu Batman – Początek czy Nie bój się ciemności, Christopher Convery (Gotham), Owain Yeoman (The Belko Experiment) i Ralph Ineson (Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii, Player One).

Poniżej niezwykle klimatyczny zwiastun.

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej. Gdy to zrozumieją, ich życie nie będzie należeć już do nich.

Polska premiera filmu Brahms: The Boy 2 już 28 lutego br. Wybieracie się?