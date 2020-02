Margot Robbie wystąpi w kolejnym projekcie uznanego hollywoodzkiego filmowca Davida O. Russella. Aktorka zagra u boku Christiana Bale'a, którego angaż został ogłoszony już jakiś czas temu.

Na razie szczegóły wciąż niezatytułowanego projektu trzymane są w tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że będzie to dramat, a Russell nie tylko zajmie się reżyserią, ale również napisze scenariusz oryginalny. Dla Davida O. Russella film będzie pierwszym projektem od 2015 roku, kiedy to premierę miała biograficzna produkcja Joy z Jennifer Lawrence w roli głównej. Firma New Regency zajmie się produkcją oraz dystrybucją filmu. Producentem filmu będzie Matthew Budman, który pracował z Russellem przy okazji American Hustle i Joy.

Na razie nie są znane daty premiery filmu, ani rozpoczęcia zdjęć.

Margot Robbie to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Hollywood. Australijska gwiazda ma już za sobą występy u Martina Scorsese, Davida Ayera czy Quentina Tarantino. W tym roku otrzymała swoją drugą nominację do Oscara za rolę w filmie Gorący temat. Aktualnie jej talent aktorski możemy podziwiać w filmie Ptaki Nocy, który jest puszczany w polskich kinach.