Joon-ho Bong przeszedł do historii kinematografii, jako twórca, który otrzymał cztery Oscary jednego wieczoru za jeden film. Tą produkcją jest oczywiście Parasite , który został okrzyknięty najlepszym filmem roku. Oczywiście teraz należy zadać sobie pytanie – co dalej panie Bong?

W trakcie ceremonii wręczenia Oscarów Joon-ho Bong był oblegany przez wszystkich dziennikarzy. W trakcie jednej z rozmów został oczywiście zapytany o przyszłość i kolejny projekt, który ma w planach.