Nie jest tajemnicą, że filmy nie będące częścią znanej franczyzy czy kontynuacją hitu mają nieco ciężej w światowym box office. Produkcje Marvela czy Star Wars mają łatwiej w zarabianiu dużej kasy, jednak co jakiś czas pojawi się oryginalna historia, która potrafi zaskoczyć. Jednym z takich przykładów jest kryminał Na noże w reżyserii Riana Johnsona.

Nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny" film Na noże zarobił właśnie 300 milionów dolarów na całym świecie. W poniedziałek ogłoszono, że produkcja w amerykańskich kinach zgarnęła do tej pory 159,1 mln dolarów. Po dodaniu kasy z rynków zagranicznych – 141 mln dolarów – okaże się, że na koncie najnowszego dzieła Riana Johnsona uzbierała się już całkiem pokaźna suma.

Kryminał Na noże to drugi najbardziej dochodowy oryginalny film ubiegłego roku na świecie. Numerem jeden pod tym względem jest Pewnego razu… w Hollywood w reżyserii Quentina Tarantino – 374,2 mln dolarów. Warto jednak zauważyć, że w Ameryce Północnej to dzieło Johnsona jest lepsze.

Pomimo tego, że film nie wystartował w jakiś wybitny sposób – w weekend otwarcia było to 26,7 mln dolarów – to dzięki świetnym recenzjom potrafił zachować długie nogi. Co ciekawe Na noże potrafiło być w pierwszej dziesiątce amerykańskiego box office’u przez dziesięć tygodni, co do tej pory było zarezerwowane głównie dla filmów Disneya. Co więcej – produkcja Johnsona, która po wielu tygodniach wypadła z zestawienia, w miniony weekend do niego powróciła.

Jeśli chodzi o rynki zagraniczne to film najlepiej sprzedał się w Chinach (28,4 mln), Wielkiej Brytanii (16,8 mln), Niemczech (9,7 mln), Australii (9,3 mln) i Francji (8,2 mln).

Budżet filmu Na noże to 40 milionów dolarów.