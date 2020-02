Jaka dawka alkoholu jest idealna na każdy dzień - eksperymentuje Mads Mikkelsen w "Another Round"

W Danii zakończyły się zdjęcia do filmu "Another Round" , w reżyserii Thomasa Vinterberga, który ponownie spotkał się na planie z Madsem Mikkelsenem. Powyżej prezentujemy pierwsze zdjęcie z planu tej produkcji.

Film opowiada o grupie przyjaciół – nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się że będzie miał bardzo rożne skutki dla każdego z nich.

W obsadzie Another Round znaleźli się również Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe i Susse Woldem. Scenarzystą filmu jest Tobias Lindhol (Polowanie, Komuna). Zdjęcia realizowano w Kopenhadze, północnej Zelandii i Västra Gotäland w Szwecji.

Best Film zajmie się wprowadzeniem tego tytułu u nas, jak tylko poznamy dokładną datę premiery, to dowiecie się naj-pierwsi. :) My jesteśmy zaintrygowani takim konceptem na opowiadanie.