W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu Tuscaloosa, będącego połączenie dramatu i romansu. W rolach głównych Devon Bostick i Natalia Dyer.

Film ten opiera się na książce autorstwa W. Glasgow Phillipsa o tym samym tytule. Za jego reżyserię odpowiada Phillip Harder. Jest on także autorem scenariusza. Tuscaloosa jest pierwszym jego pełnometrażowym filmem. Harder do tej pory specjalizował się pracą przy kręceniu teledysków.

W aktorskiej obsadzie oprócz Bosticka (seria Dziennik Cwaniaczka, The 100) i Dyer (Stranger Things) są także Tate Donovan, Marchant Davis, Nathan Phillips i Keenon Jackson, raper znany jako YG.

Fabuła filmu rozgrywa się w Alabamie w 1972 roku. Wtedy to nasilają się protesty w Wietnamie i napięcia rasowe, a wszystko to odbija się na zwykłych obywatelach. Główny bohater to Billy, absolwent college’u, którego ojciec prowadzi szpital psychiatryczny. Młody chłopak zakochuje się w jednej z pacjentek – Virginii, która wydaje się być szalona, ale być może jest jedną z najrozsądniejszych osób w otoczeniu Billy’ego. Jego przyjaciel Nigel angażuje się w radykalny ruch terrorystyczny, który skierowany jest także przeciwko ojcu Billy’ego. Chłopak staje na rozdrożu, rozdarty między ojcem, przyjacielem, a miłością do dziewczyny, która planuje ucieczkę z nim lub bez niego.

Tuscaloosa swoją światową premierę odbyła w zeszłym roku w październiku na Festiwalu Filmowym w Nashville. Film do kin wejdzie 13 marca br. W ten sam dzień pojawi się również w wybranych serwisach VOD.