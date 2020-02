Pojawił się anglojęzyczny zwiastun filmu The Iron Mask, w którym pojawiają się dwie legendy kina akcji Arnold Schwarzenegger i Jackie Chan. Zobaczcie jak sobie radzą.

Co prawda ani Arnold ani Jackie nie będą głównymi bohaterami, jednak jak możemy zobaczyć z zapowiedzi na pewno dojedzie do konfrontacji między nimi w Londyńskim wiezieniu Tower. W głównego bohatera zagra Jason Flemyng (Porachunki), wcieli się on w brytyjskiego kartografa, który zostaje wysłany na wyprawę do dalekiej Rosji. Nie ujawniono jednak w jakim celu się tam uda, jednak na fragmentach widać, że jedną z kluczowych postaci będzie smok.

Produkcja jest sequelem filmu z 2014 roku zatytułowanego Wij. Za reżyserię i scenariusz obu części odpowiada Oleg Stepchenko.

Dodajmy, że wspomniana legendarna dwójka już miała okazję wcześniej współpracować na planie filmowym w 2004 roku, był to przy okazji produkcji W 80 dni dookoła świata, jednak tam nie mieli wspólnych scen walki.

Azjatycka premiera filmu miała miejsce w sierpniu 2019 roku, Wieka Brytania pokaże ten film w kwietniu.