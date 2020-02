Billie Eilish na łamach swoich mediów społecznościowych zapowiedziała premierę nowego singla, który będzie jednocześnie utworem promującym nadchodzący film o przygodach Jamesa Bonda – Nie czas umierać.

Piosenka do 25. filmu należącego do cyklu o Agencie Jej Królewskiej Mości została napisana i skomponowana przez utalentowaną artystkę, która nie tak dawno rozbiła bank na rozdaniu nagród Grammy. Nowe dzieło Billie Eilish będzie zatytułowane tak samo, jak film "No Time to Die".

Z informacji zamieszczonych przez piosenkarkę na Twitterze wynika, że premiera utworu będzie miała miejsce 13 lutego o godzinie 16:00 czas pacyficznego. W Polsce będzie wówczas noc – 14 lutego, godzina 1:00.

James Bond (Daniel Craig) opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter (Jeffrey Wright) z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Nie czas umierać trafi do polskich kin 3 kwietnia 2020 roku.