Universal Pictures wraca do pomysłu zrealizowania nowej odsłony "Narzeczonej Frankensteina". Nad projektem pieczę sprawować ma Amy Pascal.

Na razie nie ma wielu szczegółów dotyczących tego projektu, jednak studio chciałoby, aby temat został ugryziony z nieco innej strony. Nowa "Narzeczona Frankensteina" ma nie być typowym rebootem serii. Na ten moment Amy Pascal nie skomentowała tych doniesień.

Swego czasu mówiło się o realizacji filmu, którego gwiazdą została Angelina Jolie. Wówczas produkcja miała zostać zrealizowana dla wytwórni Sony Pictures i co ciekawe w jej tworzenie również zaangażowana była Amy Pascal. Nie wiadomo czy hollywoodzka gwiazda nadal jest zainteresowana wystąpieniem w horrorze.

Po tym, jak prawa do realizacji trafiły do Universal Pictures, włodarze wytwórni podjęli decyzję o kompletnie innym podejściu do materiału źródłowego. Doskonałym przykładem jest Niewidzialny człowiek, który niebawem trafi do kin. Zdecydowanie mniejszy budżet (raptem 7 milionów dolarów) oraz kategoria R mają sprawić, że film sporo zarobi i okaże się kasowym hitem.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku John Krasinski twórca odpowiedzialny za Ciche miejsce, wyraził zainteresowanie stworzeniem nowej "Narzeczonej Frankensteina". Inny filmowiec, który mógłby nakręcić ten film jest Sam Raimi, jednak szanse na to zmalały, po tym jak zaczął romansować z Marvel Studios.