Studio Sony Pictures w połączeniu z producentem Smilegate Entertainment planuje stworzyć adaptację popularnej gry wideo pt. Crossfire. Wiadomo już kto napisze scenariusz. Będzie to Chuck Hogan, człowiek odpowiedzialny m.in. za serial Wirus.

Crossfire to darmowa taktyczna strzelanka FPS, w której dwie najemne korporacje – Black List i Global Risk walczą ze sobą. Pierwsze wydanie gry nastąpiło w 2007 roku w Korei Południowej, a potem gra trafiła do Chin i Ameryki Północnej. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, mając aż miliard zarejestrowanych graczy co przekłada się na jej ogromne zyski.

Za produkcję tej pełnometrażowej adaptacji odpowie Neal H. Moritz – producent filmów z serii Szybcy i wściekli. W projekt zaangażowana jest także chińska firma Tencent Pictures, która wydaje grę na terenie Chin. Otrzymała ona funkcję producenta. Wyłoży także znaczącą sumę na potrzeby jego realizacji.

Dzięki temu projektowi Mortiz ponownie współpracuje z Sony. Owocem ich pracy jest m.in. powstanie filmów 21 Jump Street i 22 Jump Street oraz filmu Bloodshot z Vin Dieselem w roli głównej, którego premiera odbędzie się już w marcu.