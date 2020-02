Czasami w świecie bajek bywa tak, że najbardziej kocha się to, co się dobrze zna. Czasami obiektem najgorętszych uczuć są smoki. A czasami tymi, które kochają najbardziej i w imię tej miłości zrobią wszystko, są czarodziejskie elfy. Tak właśnie jest w Bayali, cudownej krainie, niegdyś przepełnionej szczęściem i spokojem. Dziś przed jej mieszkańcami staje wielkie wyzwanie – groźna królowa Ophira, która chce zmieść magię z powierzchni świata!

Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko, by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię do Bayala.