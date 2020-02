Poniżej mamy wypowiedź Bracii Duffer, opowiedzialnych za serię:

Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić, że produkcja Stranger Things 4 jest w toku, a jeszcze bardziej z tego, że ogłaszamy powrót Hoppera! Chociaż to akurat nie do końca dobra wiadomość dla naszego Amerykanina, który jest więziony na śnieżnym pustkowiu Kamczatki,gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi… i nie tylko. Tymczasem w USA pojawi się nowe zagrożenie – coś długo dotąd skrywanego, coś, z czym wszystko jest związane… Czwarty sezon zapowiada się być najstraszniejszym do tej pory i nie możemy się doczekać, aż wszyscy go zobaczą. Tymczasem – módlcie się za Amerykanina. Pozdrowienia z Rosji