Dystrybutor udostępnił pierwszą zapowiedź filmu After We Collided, będącego kontynuacją After. Oba filmy powstały na podstawie bestsellerowej powieści Anny Todd okrzykniętej najnowszym fenomenem wydawniczym na miarę "Sagi Zmierzch" I "Pięćdziesięciu twarzy Greya"! Powieść zachwyciła miliony czytelników w ponad 40 krajach! Pierwsza część cieszyła się ogromną popularnością, także w naszym kraju.