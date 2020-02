Jeśli po Aladynie zastanawialiście się, czy Guy Ritchie stracił gdzieś swój twórczy pazur, powinniście sięgnąć po najnowsze dzieło brytyjskiego reżysera. Dżentelmeni sprytnie bawią się narracją. Gwarantują również sporą dawkę ciętych dialogów, których nie powstydziłby się w swoich filmach sam Quentin Tarantino. Do tego dochodzą bardzo eleganckie stroje, podążające najnowszym krzykiem mody.

kadr z filmu Dżentelmeni

Bohaterowie najnowszego filmu Ritchiego są dżentelmenami z krwi i kości, którzy muszą skonfrontować się z mało wysublimowanym pokoleniem millenialsów. Reżyser umiejętnie kreuje ich rozwagę oraz elokwencję. Do tego dochodzą eleganckie stroje. Wśród nich najbardziej wyróżnia się ubiór Trenera (Colin Farrell) oraz grupy jego niesubordynowanych podopiecznych.

Na temat zaprojektowanych strojów wypowiedział się ich projektant Michael Wilkinson:

Kostiumograf był nominowany do Oscara w 2014 roku za film American Hustle. Możliwe, że kostiumy uszyte na potrzeby Dżentelmenów przyniosą mu kolejne prestiżowe nominacje.

Dżentelmeni są wybornie napisani i wędrują pamięcią do Porachunków, czy do Przekrętu. […] To komedia gangsterska, gdzie Guy Ritchie oznacza swoje terytorium z bronią bez ślepaków. Jest tu też cała ekipa fenomenalnie dobranych aktorów […] Na dodatek soczysty buddy movie można zrobić z silną kobietą na pokładzie bez nieznośnego męskocentryzmu. The king is back i to w wybornym towarzystwie.