Aktor, którego nazwisko nie schodzi z naszych ust, ale też jest głośno wypowiadanym za granicą, czyli Bartosz Bielenia, odtwórca głównej, przebojowej, wyjątkowej roli w filmie Boże Ciało, nominowanym w tym roku do Oscara, zaczyna działać za granicą. Do sieci trafił filmik, w którym aktor uczestniczy w castingu do roli w serialu Sandman.

Można było się spodziewać, że tak utalentowany aktor, zauważony przez wielu, młody i mający wiele do zaoferowaniu w świecie filmu będzie "łakomym kąskiem" dla potencjalnych amerykańskich agentów i z pewnością nie opuści Hollywood tak szybko, skoro stoi przed nim otworem. Do sieci trafiło nagranie z przesłuchania Bartosza Bieleni do roli postaci zwanej Corynthian. Wrzucił to znany z błyskawicznej pracy dziennikarskiej i dobrych kontaktów dziennikarz Emre Kaya. Niestety video jest prywatne i już niedostępne, ale jest to informacja pewna i potwierdzona, że był to nie kto inny, jak Bartosz Bielenia.

Serial ma trafić na platformę w lipcu 2019, bazuje na komiksach Neila Gaimana. Kojarzycie, czekacie? Jeżeli tak, to uważacie, że nasz aktor jest dobrym kandydatem do roli? Załapaliście się na video z przesłuchania, które hulało przez kilka godzin w sieci? Mamy nadzieję, że o takich sytuacjach w przypadku tego niesamowicie charyzmatycznego aktora będziemy słyszeć coraz częściej.