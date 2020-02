Serial ''Znaki'' powraca do AXN. Jest data premiery 2. sezonu!

Do AXN z drugim sezonem powraca polski kryminał. Mowa o serialu Znaki, który zadebiutował w 2018 roku. Znana jest już data premiery nowych odcinków.

Stacja AXN premierowy odcinek serialu pokaże we wtorek 7 kwietnia o godzinie 22:00. Kolejne odcinki co tydzień o tej samej porze.

Znaki są połączeniem kryminału z elementami mystery i thrillera obyczajowego. Jego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich, gdzie ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku.

Akcja drugiego sezonu rozgrywa się po kilku latach od wydarzeń ukazanych w sezonie poprzednim. Podążymy za historią zaginięcia córki komisarza Treli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są poszukiwania, ale śledztwo zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się, kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi, a dziwnymi zdarzeniami żyją ogarnięci strachem mieszkańcy miasteczka.

Za reżyserię odpowiadają Jakub Miszczak i Monika Filipowicz. Producentem pozostaje ATM Grupa. W obsadzie ponownie Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Michał Czernecki, Andrzej Mastalerz, Rafał Cieszyński, Helena Englert, Magdalena Żak i Paulina Gałązka.

Oglądaliście sezon pierwszy? Jakie są Wasze wrażenia?