Harrison Ford zdradza, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu ''Indiana Jones 5''

Niedawno Kathleen Kennedy potwierdziła, iż planowana piąta część przygód słynnego archeologa i poszukiwacza przygód będzie kontynuacją poprzednich filmów, a nie rebootem, a teraz odtwórca głównej roli Harrison Ford informuje, że zdjęcia do niej rozpoczną się już naprawdę niedługo.

fot. materiały prasowe

W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych dla CBS Sunday Morning aktor ujawnił, iż zdjęcia do filmu rozpocząć mają się za około dwa miesiące. Jest to dość dobra pora, zważywszy na to, że premiera zaplanowana jest na 9 lipca 2021 roku. Także twórcy mają prawie półtora roku na stworzenie kolejnej części, która miejmy nadzieję nie będzie odbiegać jakościowo od poprzednich i z przytupem zakończy serię.

Zawsze z przyjemnością wracam do tej postaci. Wiem, że to co robię podoba się ludziom. Czuję się zobowiązany, aby stworzyć coś tak ambitnego jak na początku. Mam poczucie odpowiedzialności wobec swoich widzów. powiedział Harrison Ford

Za reżyserię filmu Indiana Jones 5 odpowiadać ma Steven Spielberg. Nad scenariuszem pracuje David Koepp. Produkcja ta jak na razie nie otrzymała jeszcze swojego oficjalnego tytułu, jednak pewnie niebawem to nastąpi.