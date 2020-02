Walt Disney jeszcze raz zamierza wysłać swoich widzów do Agrabahu, gdzie będą mieli okazję przeżyć wielką przygodę z dzielnym Aladynem. Poznaliśmy nazwiska ludzi, którzy otrzymali zadanie napisania scenariusza kontynuacji kasowego hitu wytwórni.

Walt Disney Studios na ten moment jest na wczesnym etapie produkcji kontynuacji filmu Aladyn, który okazał się wielkim kasowym sukcesem i zarobił na całym świecie ponad miliard dolarów. W amerykańskich mediach podano informację, że włodarze Domu Myszki Miki zatrudnili scenarzystów, którzy będą mieli zadanie napisać film. Wybór padł na Johna Gatinsa (na swoim koncie ma on takie tytuły, jak Lot czy Giganci ze stali) oraz Andreę Berloffa (między innymi współtwórca skryptu do świetnie przyjętego filmu biograficznego Straight Outta Compton).

Najważniejsza informacja dotycząca scenariusza do sequelu Aladyna jest taka, że historia będzie w stu procentach oryginalna. Przez pół roku w Disneyu panowała ogromna burza mózgów w celu wymyślenia fabuły, tak aby nie brać pomysłów z animowanych kontynuacji klasycznego filmu z 1992 roku, które były skierowane na rynek DVD.

Nie jest to jeszcze potwierdzone, ale na stanowisku reżyserskim ponownie powinien zasiąść Guy Ritchie. Podobnie sprawa wygląda z główną obsadą aktorską. Will Smith, Mena Massoud i Naomi Scott powrócą do ról Dżina, Aladyna i Jasmine. Wszystkie oficjalne kwestie związane z angażami będą ogłaszane po otrzymaniu przez Disneya scenariusza filmu.

Walt Disney Studios nie wybrał jeszcze oficjalnej daty premiery "Aladyna 2".