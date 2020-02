Scott Cooper, reżyser odpowiedzialny za takie produkcje jak Szalone serce, Zrodzony w ogniu czy tegoroczny horror Poroże, bierze się za kolejny film. Tym razem zajmie się on horrorem psychologicznym A Head Full of Ghosts będącym adaptacją powieści grozy amerykańskiego pisarza Paula G. Tremblaya, za którą otrzymał on nagrodę Brama Stokera w 2015 roku. W Polsce wydana została ona pt. Głowa pełna duchów.

W głównej roli obsadzona została aktorka znana z filmu Pewnego razu… w Hollywood, Notatnik śmierci czy serialu Fosse/Verdon – Margaret Qualley. Producentem wykonawczym został Robert Downey Jr.

Główną bohaterką jest 23-letnia Meredith 'Merry' Barrett, która po latach od przerażających wydarzeń jakie rozegrały się w jej rodzinnym domu ujawnia prawdziwe spojrzenie na nie. Gdy miała ona zaledwie 8 lat, spokój jej rodziny został zakłócony, gdy jej starsza siostra, 14-letnia Marjorie zaczęła przejawiać pierwsze objawy schizofrenii. Żadni lekarze nie są w stanie jej pomóc. Miejscowy ksiądz uważa, że nastolatka została opętana. Jej rodzice nawiązują także współpracę ze stacją telewizyjną pragnącą pokazać losy Barrettów w reality show zatytułowanym Opętanie. Skłania ich do tego tragiczna sytuacja finansowa spowodowana chorobą córki. Rodzina jak i program zyskują sławę, jednak kiedy dochodzi do tragedii zarówno sam program, jak i uchwycone kamerami szokujące sceny przeradzają się w miejską legendę. Piętnaście lat później pewna pisarka przeprowadza wywiad z młodszą siostrą Marjorie, Merry. Opowiadając o wydarzeniach z okresu, gdy miała ledwie osiem lat, budzi do życia dawno pogrzebane sekrety i bolesne wspomnienia, niepodobne do tego, co telewidzowie ujrzeli na ekranach.