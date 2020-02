Z pewnością ta informacja nie została przyjęta z wielkim entuzjazmem przez producentów nowego filmu o Jamesie Bondzie. Premiera Nie czas umierać w chińskich kinach została odwołana.

Śmiertelny koronowirus, który pozbawił życia setki ludzi mieszkających w Chinach bardzo mocno wpływa na sytuację w azjatyckim kraju. Z powodu rozprzestrzeniającej się choroby cierpią na tym nie tylko mieszkańcy, ale także branża filmowa. Kolejna wielka premiera w Chinach została odwołana.

Najnowsza odsłona przygód Agenta Jej Królewskiej Mości, czyli Nie czas umierać nie zawita do chińskich kin. Premiera produkcji oraz trasa promocyjna obsady zostały odwołane. Premiera miała dobyć się w kwietniu w stolicy kraju – Pekinie. Z powodu panującego w Azji wirusa, Chińczycy musieli zamknąć 70 tysięcy kin. Jest to ogromny cios dla branży filmowej, ponieważ Chiny są drugim po Stanach Zjednoczonych rynkiem filmowym na świecie.

Bardzo prawdopodobne, że widowisko Nie czas umierać może stracić nawet sto milionów dolarów w światowym box office. Poprzednia odsłona zatytułowana Spectre zarobiła w Chinach 84,7 mln dolarów, z kolei Skyfall zagarnął tam 59 mln dolarów. Tendencja zwyżkowa dawała nadzieję na rekord serii z Danielem Craigiem.

Inne wielkie hollywoodzkie wytwórnie z niepokojem patrzą na to, co się dzieje w Chinach. Z pewnością największe powody do zmartwień mają ludzie z Walta Disneya, którzy przygotowują się do premiery Mulan.