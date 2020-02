Czyżby była szansa na powstanie kolejnego szóstego już sezonu popularnego serialu Lucyfer? Netflix podobno prowadzi rozmowy z Warner Bros. dotyczące przedłużenia serii.

fot. materiały prasowe

Do tej pory powstały cztery sezony serialu, z czego trzy wyprodukowała stacja FOX, a czwarty powstał już dla Netflixa. Platforma uratowała tą produkcję po jej nagłej kasacji przez FOX. Obecnie włodarze streamingowego giganta chcieli zakończyć ten serial na piątym sezonie, który podzielony zostać miał na dwie części i składać się z aż 16 epizodów. Co spowodowało, że jednak zdecydowano się rozważać kontynuację?

Kiedy Netflix ogłosił zakończenie Lucyfera piątym sezonem fani serialu stworzyli internetową petycję, aby powstał sezon kolejny. Wtedy też otrzymali oni ostateczną informację, że nie ma żadnych szans na kontynuację i decyzja ta jest ostateczna. Jak widać jednak Netflix nie jest do końca gotowy na rozstanie się z kurą znoszącą złote jaja. Jak zakończą się te rozmowy pewnie dowiemy się niebawem.

Oprócz tych doniesień, w sieci opublikowany został także Twitt z tytułem 14 odcinka 5 sezonu, który brzmi Nic nie trwa wiecznie. Czyżby była to jednak jakaś aluzja co do plotek o ewentualnej kontynuacji?

Poniżej zdjęcie w całości.

Serial ten luźno opiera się na jednym z komiksów Neila Gaimana i Sama Kietha. Opowiada on historię znudzonego władcy piekieł, który postanawia przeprowadzić się do Los Angeles. Tam otwiera nocny klub i angażuje się w pomoc policji, z którą rozwiązuje kryminalne sprawy i ściga zbrodniarzy.

Dotychczasowe cztery sezony serialu dostępne są w całości na platformie Netflix.