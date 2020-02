Chyba wszyscy pamiętamy zamieszanie związane z filmem SONIC. Szybki jak błyskawica, a raczej wyglądem tytułowego bohatera. Na szczęście twórcy posłuchali głosu ludu i zdecydowali się zmienić prezencję niebieskiego jeża. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ Sonic zarobił w weekend otwarcia więcej niż prognozowano.

Paramount Pictures wreszcie może pochwalić się sukcesem w amerykańskim box office. Familijne widowisko bazujące na popularnej serii gier wideo SONIC. Szybki jak błyskawica zarobiło w weekend otwarcia 57 mln dolarów. Produkcja, która wzbudzała początkowo sporo kontrowersji z powodu wyglądu tytułowego bohatera pobiła tym samym rekord Pokémon: Detektyw Pikachu dla filmu opartego na grze.

W zestawieniu znalazło się miejsce dla trzech innych nowości. Jedną z nich jest horror Wyspa fantazji będący odświeżoną wersją popularnego w latach 70. show, który zarobił 12,4 mln dolarów. Jest to zadowalający wynik zważywszy na to, że budżet filmu to jedyne 7 mln dolarów.

Na pewno warto odnotować zwiększone zainteresowanie filmem Parasite. Koreańska produkcja, która rozbiła bank na tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów została wprowadzona do zdecydowanie większej liczby kin, co odbiło się na wyniku finansowym. To wybitne dzieło dorzuciło do swojego konta 5,5 mln dolarów, co pozwoliło zająć 8. miejsce w zestawieniu minionego weekendu.

Na koniec trzeba wyróżnić również Jumanji: Następny poziom, które jest dziesiątym filmem 2019, któremu udało się przekroczyć 300 mln dolarów w amerykańskich kinach.